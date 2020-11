Pauschale für die Tiefgarage wird geprüft

Bensheim.Für die Tiefgarage unter dem Beauner Platz (Neumarkt-Center) soll eine Parkpauschale in den Abendstunden geprüft werden. Ein Antrag der BfB-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung wurde mehrheitlich auf den Weg gebracht. Festlegen kann die Stadt eine reduzierte Gebühr nicht, weil sich nur ein Teil der Anlage indirekt über die städtische Tochtergesellschaft MEGB in ihrem Besitz befindet.

Die Wählergemeinschaft rechnet damit, dass eine solche Pauschale den Besuchern von Parktheater und Bürgerhaus nutzen würde und generell zu einer Belebung der Innenstadt beitragen könnte, beispielsweise wenn man abends ein Restaurant aufsuchen möchte. „Das kann man prüfen lassen“, signalisierte CDU-Fraktionschef Markus Woißyk Zustimmung. Ähnlich argumentierte Michael Sydow (SPD). Eine Reduzierung wäre eine schöne Sache.

Rolf Kahnt (AfD) sprach von einer vernünftigen Sache und Rolf Tiemann (FWG) schlug vor, die Prüfung auf alle Parkhäuser in der Innenstadt auszudehnen. Ein entsprechender Antrag wurde allerdings abgelehnt, lediglich die FDP votierte noch dafür, Christine Deppert (CDU) enthielt sich. Begründet wurde die Ablehnung unter anderem damit, dass in einigen Parkhäusern nachts ohnehin nicht gezahlt werden müsste. In den Chor der Unterstützer des BfB-Vorschlags stimmte die GLB nicht mit ein. Moritz Müller hielt den Antrag für überflüssig, weil er keinen Sinn ergebe. Eine Pauschale sei nur sinnvoll für Parkende, die über Nacht bleiben wollten, nicht jedoch für Besucher von Kulturveranstaltungen oder der Gastronomie, die nur einige Stunden in Bensheim blieben.

„In der Regel sind das maximal drei Stunden. Und dann wäre der aktuelle Preis von 1,50 Euro pro Stunde noch günstiger als eine Pauschale nach den angegebenen Preisen – nämlich 4,50 Euro. Das ist nicht übertrieben teuer für Menschen, die in unserer Stadt konsumieren wollen“, so Müller.

Bei den „angegebenen Pauschalpreisen“ bezog sich der GLB-Stadtverordnete auf Beispiele, die die BfB ihrem Antrag aus anderen Städten (Frankfurt, sechs Euro, Mannheim, fünf Euro) beigefügt hatte. Müller machte abschließend deutlich, wo für die Grünen die grundsätzlichen Schwierigkeiten liegen. Man wolle Autofahren nicht weiter bezuschussen, die Parkhäuser seien sowieso ein enormer Zuschussbetrieb. „Wer günstig parken möchte, läuft drei Minuten vom Bahnhof in die Stadt oder fährt gleich mit Bus und Bahn – oder mit dem Fahrrad.“ Letzteres koste gar nichts.

Jascha Hausmann (FDP) attestierte den Grünen, dass der Kampf gegen das Auto das Problem der GLB sei. Die FDP halte den Prüfauftrag für eine gute Idee. „Wir sind froh, wenn Menschen, egal auf welchen Wegen, nach Bensheim kommen.“

Christiane Lux (SPD), nach eigenem Bekunden regelmäßige Nutzerin der Tiefgarage, erinnerte daran, dass es beim früheren Betreiber eine Abendpauschale in Höhe von 2,50 Euro gab. Jetzt müsse man pro Stunde 1,50 Euro zahlen, wenn man Essen geht oder eine Veranstaltung besuche. „Ich als Frau möchte abends dann nicht durch die Stadt laufen oder den ÖPNV nutzen“, konterte sie Müllers Aussagen.

Ein Ratschlag der Grünen

Der wiederum ließ sich zu einem „Ratschlag“ hinreißen, der aus nachvollziehbaren Gründen mit wenig Begeisterung aufgenommen wurde. Mit dem Parkdeck in der Wilhelmstraße und dem Parkhaus Fehlheimer Straße gebe es zwei weitere Einrichtungen in Laufreichweite. Die seien dann eher zu empfehlen. „Vielleicht nutzen Sie diese beim nächsten Mal“, sagte Müller Richtung Lux. Unterm Strich änderte das nichts am Ergebnis der Abstimmung. Bis auf die GLB stimmten alle für den BfB-Prüfauftrag.

Die Tiefgarage unter dem Neumarkt-Center und dem Beauner Platz gehört der MEGB sowie der Norkon GmbH als Eigentümerin des Centers. Mit beiden muss der Magistrat nun das Gespräch suchen – was zumindest im Fall der Entwicklungsgesellschaft keine Herausforderung wird. Betrieben wird sie seit dem Frühjahr von der APCOA Parking GmbH, nachdem Q-Park im Herbst 2019 kurzfristig das Vertragsverhältnis zum Jahresende gekündigt hatte (wir haben berichtet). Weil ein nahtloser Übergang nicht möglich war, konnte man in den ersten Monaten des Jahres kostenlos parken.

234 Stellplätze in der Tiefgarage gehören der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft, weitere 131 Parkflächen sind im Besitz des Neumarkt-Eigentümers. Etwa 140 Dauerparker haben dort einen Stellplatz.

