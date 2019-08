„Perlenkette“ soll die Fußgängerzone aufhübschen

Der Spielplatz am Hospitalbrunnen ist Anziehungspunkt für Familien. © Funck

Bensheim.Die Innenstadt als Begegnungs-, Verweil- und Erlebnisraum für alle Generationen: Das ist das Zielbild, für das seit einem Jahr vom Bürgerforum zur Entwicklung von Bensheims Mitte viele kleine und größere Mosaiksteine gesetzt werden.

Eine im Kontext betrachtete und aufeinander abgestimmte Spielplatzgestaltung gehört dazu. Dabei schwebt dem Bürgerforum eine Aneinanderreihung von Spiel-, Bewegungs- und Ruhezonen vor, die sich wie eine „Perlenkette“ durch die Fußgängerzone schlängeln: Plätze und Ecken, an die es Kinder und Jugendliche hinzieht und wo Erwachsene sich wohlfühlen.

Was es dazu braucht, hat Norbert Schäfer bei einer Reihe von Alla-Hopp-Plätzen in der Region vorexerziert. Der Landschaftsarchitekt ist Mitinhaber und Gründer des Büros Stadt und Natur in Annweiler in der Pfalz, das auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Planung von Spielplätzen und zahlreiche Auszeichnungen für seine Projekte verweisen kann.

Spielraumplanung ist für Schäfer „gelebte Kinderfreundlichkeit“. Und die „Perlenkette“, die er in Bensheim gemeinsam mit den Bürgern knüpfen will, eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone. Die wird nach Schäfers Bestandsaufnahme „den heutigen und erst recht den zukünftigen Erwartungen an einen solchen Freiraum als Einkaufs- und Flaniermeile“ nur noch bedingt gerecht. Verloren ist damit noch nichts.

„Dort, wo in den letzten Jahren in die Gestaltung der Fußgängerzone investiert wurde, pulsiert das Leben“, hat Schäfer bei mehreren Ortsbegehungen beobachtet. Und: „Wo es attraktiv ist, siedeln sich auch interessante Geschäfte und einladende Gastronomie an“ – wie vor allem rund um den Hospitalbrunnen. Der (Wasser-)Spielplatz wirkte dort als Initialzündung.

Zielgruppe früh beteiligen

„Nur, wenn ein Freiraum eine einladende Atmosphäre bietet, wird er gut angenommen“, sieht sich der Landschaftsplaner bestätigt. Deshalb setzt er auch auf eine frühe Beteiligung der Zielgruppe: „Das sind alle, die eine Anlage nutzen“ – also Kinder, Eltern, Großeltern, Kunden, Passanten, Touristen, Einheimische und Auswärtige. Dabei hat Schäfer mit seinem Büro die Erfahrung gemacht, dass durch die Einbindung der Nutzer eine hohe Identifikation mit dem Geschaffenen entsteht und das Gemeinschaftserleben gestärkt wird. „Wichtig ist aber auch, die Grenzen von Beteiligung zu kennen“ und den Bogen nicht zu überspannen, weiß Schäfer.

Wie der Bürochef die richtige Balance finden will, erklärt er beim öffentlichen Projektstart am Donnerstag, 29. August, 19 Uhr, im Kolpinghaus. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema Spiel- und Erlebnisräume im Besonderen oder für die Entwicklung der Innenstadt in ihrer Gesamtheit interessieren. Nach der Benennung von konkreten Punkten, wo das Bürgerforum Handlungsbedarf sieht, sollen Verbesserungsvorschläge diskutiert werden. Sie fließen in das Gestaltungskonzept zur Aufwertung der Innenstadt ein.

Nach dem fachlichen Input haben die Bürger das Wort. „Wir liefern keine fertigen Rezepte, sondern wollen uns erst genau anhören, was die Betroffenen meinen. Deshalb werden wir sie auch nicht mit eigenen Vorschlägen berieseln, sondern es wird ein Arbeitssitzung werden, bei der die Besucher die Richtung vorgeben“, verspricht Schäfer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019