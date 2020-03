Person bei Unfall am Berliner Ring im Auto eingeklemmt

Bensheim.Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag am Berliner Ring. Kurz vor 17 Uhr wollte ein in südlicher Richtung fahrender Toyota-Fahrer aus Bensheim nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault aus Bürstadt. Es kam zu einer Kollision, bei der die Person auf dem Beifahrersitz des Toyota eingeklemmt wurde und von der Bensheimer Feuerwehr befreit werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Neben zahlreichen Rettungskräften der Feuerwehr waren drei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle, an der der Verkehr einspurig vorbeigeleitet wurde. df/Bild: Funck

