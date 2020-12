Personalrat weist Kritik zurück

Bensheim.Der Personalrat der Stadt weist in einer Stellungnahme die „wiederholt in der Öffentlichkeit getätigten pauschalen Anschuldigungen gegenüber den Mitarbeitern der Stadtverwaltung entschieden zurück“.

In verschiedenen Verlautbarungen sei von Maulkörben innerhalb der Verwaltung und undemokratischem Verhalten der Verwaltung geschrieben worden. Ebenso lautete ein Vorwurf, Bürger würden als „Störfaktor“ gesehen werden. Außerdem sei suggeriert worden, die Verwaltung würde Bürger nicht mit Respekt behandeln. Der Personalrat bittet künftig entweder um eine konkrete Benennung von Fällen und Fakten, die dieses Verhalten belegen, oder fordert die Kritiker dazu auf, „diese pauschalen Anschuldigungen, die letztlich auf alle Mitarbeiter zielen, zu unterlassen“.

Die Vertretung der städtischen Mitarbeitenden habe zwischenzeitlich auch den direkten Kontakt mit einzelnen Kritikern gesucht. „Wir sind immer an einer sachlichen Klärung interessiert, stellen aber klar: Die Mitarbeiter im Rathaus und in den Außenstellen bemühen sich grundsätzlich um eine korrekte und zuverlässige Abwicklung ihrer Aufgaben und um Bürgerfreundlichkeit. Kritik darf selbstverständlich geäußert werden, aber nicht pauschal und ohne einen konkreten Anlass zu benennen“, so der Personalrat. red

