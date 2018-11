Personalwechsel bei der SPD

Bensheim.Nach dem Ausscheiden von Annika Petermann aus gesundheitlichen Gründen freut sich die SPD-Fraktion, Karoline Mehling als neue Stadtverordnete für die SPD begrüßen zu können. Karoline Mehling war in den vergangenen Jahren schon als Schriftführerin im Ortsverein der Bensheimer SPD aktiv und wird nun auch die hiesige SPD in der Kommunalpolitik verstärken.

Die 45-jährige Auerbacherin ist Lehrerin an der Karl-Kübel-Schule. Ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte sieht sie in der Sozial-und Wohnbaupolitik. Karoline Mehling engagiert sich schon seit mehreren Jahren politisch in Auerbach und freut sich, dies nun auch auf städtischer Ebene weiterführen zu können.

„Wir begrüßen Karoline Mehling sehr herzlich und freuen uns, dass sie mit ihren Erfahrungen nun unser Team bereichern wird“, so die Fraktionsvorsitzende der SPD, Eva Middleton. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.11.2018