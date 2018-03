Personelle Verstärkung für OWK-Vorstand

Anzeige

Geehrt für rege Teilnahme an den Wanderungen wurden 46 Mitglieder, dabei zwei für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Verein. Schöne Aufnahmen, die bei den Wanderungen entstanden sind, wurden von Detlef Kannengießer vorgeführt und ließen manche Erinnerung lebendig werden.

Zur Hauptversammlung hatte der Vorstand eingeladen. Im Bürgerhaus ging es dann darum, den bisherigen Vorstand zu entlasten und einen neuen zu wählen. Ingrid Schneider begrüßte die zahlreichen Teilnehmer, namentlich Anneliese und Ludwig Koob als Ehrenmitglieder sowie den Sprecher der Interessensgemeinschaft Auerbacher Vereine Horst Knop. Die Berichte der Verantwortlichen zeigten, wie vielfältig die Arbeit des OWK in Auerbach ist, der mit 187 Mitgliedern stabil geblieben ist.

Neben der Vorbereitung und Durchführung von Wanderungen sind Mitglieder bei der Markierung von Wanderwegen aktiv, führen naturkundliche Führungen durch und kümmern sich um die organisatorischen Dinge des Vereins.

Bei der Aktion „Sauberhaftes Bensheim“ und mit der Volkstanzgruppe beim Winzerfest- und Kerweumzug sowie beim Neujahrsessen des Bensheimer Netzes war der OWK Auerbach dabei. Eine unterhaltsame Weinprobe gab es im Weingut Rothweiler. Der alte Vorstand, einschließlich der Kassenprüfung, konnte entlastet werden. Allen Aktiven galt der Dank der Vorstandssprecherin, insbesondere Emma Becker, die mit großem Engagement die Seniorenabteilung leitet, ihrer Stellvertreterin Doris Gottschlich und Dirk Hamel für die Leitung der Tanzgruppe.

Auch den aus dem Vorstand ausscheidenden Mitgliedern wurde gedankt, hier insbesondere Brigitte Götz, die über viele Jahre die zuverlässige Ansprechpartnerin der Ortsgruppe war, aber auch Renate Habermeier, Christa Hein, Rainer Völker und Joachim Lange.

Gute Vorarbeit, initiiert durch den alten Vorstand, hatte die Auerbacher Ortsgruppe in Sachen Neuwahl geleistet. Ausgehend von den gesellschaftlichen Veränderungen, die auch den Alltag der Mitglieder heute anders aussehen lassen als zu Gründungszeiten des Vereins und ehrenamtliche Arbeit erschweren, wurden bereits im Vorfeld die Aufgabenbereiche in klar gefasste, überschaubare Sachgebiete aufgeteilt. Es wurden Mitglieder, insbesondere auch neue, ermuntert, sich zur Wahl zu stellen. Die Vorarbeit erzielte großen Erfolg und so hatte der Wahlleiter Horst Knop keine große Mühe, die Wahl erfolgreich durchzuführen. Zur neuen Vorstandssprecherin wurde Anne Scharf gewählt, die ein langjähriges Mitglied in Auerbach ist, die Kontakte führt Ina Gruber, Kassenführer bleiben Albert Braun und für die Senioren Emma Becker, die weiterhin die Seniorenabteilung leitet mit Doris Gottschlich als Stellvertreterin.

Für die Öffentlichkeitsarbeit steht Walburga Kandler zur Verfügung. Die Punktestatistik führt Ursula Kronawetter, die auch für die Verteilung des Wandermagazins an die Austräger zuständig sein wird. Emma Becker führt die Punktestatistik für die Senioren. Ingrid Schneider hat weiterhin die Schriftführung inne, die Mitgliederkartei führt Ulrike Brotzeller.

Weitere Funktionsträger sind Dirk Hamel für den Bereich Kultur, Sylvia Mootz als Beisitzerin und für das Archiv, für Naturschutz Rolf Habermeier, Wegewarte bleiben Reinhard Strößinger und Klaus Aring, Rainer Völker kümmert sich um die vereinseigenen Bänke und Printmedien, Beisitzerin bleibt Christel Strößinger.

Schließlich wurden Edith Aring und Heidi Mildenberger zu neuen Kassenprüferinnen gewählt. Das neue Vorstandsteam ist nun größer, die Arbeit auf mehr Personen verteilt und nach der Wahl sah man optimistisch in die weitere Zukunft der Ortsgruppe, die sich bemüht, mit neuen Ideen und Angeboten das Vereinsleben für Mitglieder und Gäste ansprechend zu gestalten. red

