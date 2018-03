Perspektiven des ländlichen Lebens im Meerbachtal

Anzeige

Abendspaziergang am 25. Mai

„Aktuell werden bei uns mögliche Auswirkungen von Bauleit- und Landschaftsplanung auf Verpachtung, Verkauf und Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen stark diskutiert“, sagt der Gronauer Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit, der die Veranstaltung gemeinsam mit seinem Zeller Kollegen Hans-Peter Ott, Pfarrerin Uta Voll und engagierten Landwirten aus dem Meerbachtal angestoßen hat. „Werden Investoren nun vermehrt im Meerbachtal nach Ausgleichsflächen Ausschau halten, wenn sie Investitionen planen?“, fragt sich Landwirt Benjamin Hiesinger. Er macht sich Sorgen, ob die Eigentümer auch in Zukunft ihr Land an kleine landwirtschaftliche Betriebe im Meerbachtal verpachten werden. Moderiert wird die Veranstaltung von der Referentin für gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Dekanat, Sabine Allmenröder.

Als weitere Veranstaltungen sind am 25. Mai ein Abend-Spaziergang „Iwwer’n Abäig“ mit landwirtschaftlichen Erläuterungen mit Andacht und Umtrunk geplant sowie am 7. Oktober ein Erntedank-Gottesdienst, an dem sich ein Infostand zur Entwicklung der Kulturlandschaft seit 1950 auf dem Zeller Herbstmarkt anschließen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.02.2018