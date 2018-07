Anzeige

Die Tierrechtsorganisation fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus. Einer repräsentativen Forsa-Umfrage vom Mai 2014 zufolge vertreten 82 Prozent der Deutschen die Auffassung, dass Wildtiere nicht artgerecht im Zirkus gehalten werden können.

„Keine rechtliche Grundlage“

Die Stadt Bensheim verweist auf Nachfrage auf die Gesetzeslage. Der Umweltausschuss des Bundestags hat im vergangenen Jahr abgelehnt, Wildtiere im Zirkus zu verbieten. Es könne kommunalrechtlich nicht verboten werden, was bundesrechtlich erlaubt sei.

Zuletzt hat sich die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung mit dem Thema Wildtierverbot im Jahr 2012 beschäftigt. Damals hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass ein Verbot rechtlich schwierig umzusetzen sei, weil es an der gesetzlichen Grundlage fehle.

Zirkus Knie selbst schreibt auf seiner Homepage unter anderem über seine Tierhaltung: „Alle Tiere in unserem großen rollenden Zoo entstammen nicht der freien Wildbahn, sondern sind seit Generationen in Zoos, Zirkusbetrieben oder Aufzuchtstationen zu Hause. Damit wir überhaupt mit unseren Tieren auf Reisen gehen dürfen, benötigen wir eine Genehmigung der Veterinärbehörde, die unseren Tierbestand in jeder Hinsicht und in jedem Gastspielort überprüft. Mit bis zu 50 Kontrollen durch die Veterinärbehörden im Jahr zählen wir zu den meistkontrollierter Tierhaltungsbetrieben in Deutschland.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.07.2018