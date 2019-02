Gronau.Der Vorsitzende des Männergesangvereins Gronau, Norbert Böhm, ehrte mit einer Urkunde vom Hessischen Sängerbund und einem Weinpräsent vom MGV Peter Böhm für seine 60 Jahre passive Mitgliedschaft. Böhm trat am 1. August 1958 in den MGV ein und war von 1968 bis 1973 Erster Vorsitzender. Er ist heute noch sehr interessiert am Geschehen, konnte aber nicht an der Versammlung teilnehmen. red/Bild: Verein

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019