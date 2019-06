„Petrellis“ in der Hauptstraße eröffnet

Bensheim.In der Hauptstraße 72 in Bensheim öffnete jetzt der „Petrellis Konzeptstore“ (Haare und andere schöne Dinge) seine Pforten. Inhaber Giuseppe Petrelli ist in Bensheim aufgewachsen und hat hier im Jahre 1993 seinen Friseurmeister absolviert. Er war bereits auf vielen internationalen Showbühnen zu sehen und hat auch für Fernsehproduktionen gearbeitet. Einige wichtige Preise der Friseurbranche konnte er gewinnen, darunter den „Salonstar 2011“. Nach den Salons, die er bereits in Seeheim-Jugenheim und Darmstadt seit Ende der 90er Jahre betreibt, setzt er jetzt beim „Petrelli“ in Bensheim auf ein neues Konzept mit drei Bausteinen. Der Kunde soll sich beim Haarprofi und seinem Team bestens aufgehoben fühlen, dabei das schöne Interieur genießen und kann sich mit italienischen Kaffee- und Feinkostspezialitäten verwöhnen lassen.

Und wenn ihm das Interieur gefällt, kann der Kunde es kaufen und mitnehmen. „Auf diese Weise wird sich das ,Petrelli’ stets verändern“, sagt Giuseppe Petrelli über das neue Konzept. Unser Bild zeigt ihn mit seinen Mitarbeiterinnen Madeleine Koessler (Mitte) und Claudia Schwab. tn/Bild: Neu

