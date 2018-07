Anzeige

„Bleib deinem Becher treu!“, heißt es ab Freitag (28.) in Bensheim. Dann sind in den ersten Läden einheitliche Mehrweg-Behältnisse für Kaffee, Tee & Co. erhältlich. Mit dieser Aktion will die Stadt dazu beitragen, dass auf lange Sicht weniger Müll durch Einwegbecher anfällt - und somit Umwelt und Ressourcen geschont werden.

Das Problem ist bekannt und wird seit einigen Jahren immer intensiver diskutiert: In Deutschland werden stündlich etwa 320 000 Coffee-to-go-Becher verbraucht, hat die Deutsche Umwelthilfe ausgerechnet. Sobald der Inhalt geleert ist, also in der Regel nach ein paar Minuten, landet der Becher im Müll - oder noch schlimmer: auf dem Gehweg oder im Park.

Mittlerweile haben deutschlandweit etliche Städte eigene Pfandbecher eingeführt, um dem Problem Herr zu werden. Bensheim zählt ab heute dazu. Dabei hat die Stadt das Rad nicht neu erfunden, sondern sich der Aktion der Stadt Mannheim angeschlossen. Dort gibt es seit dem Frühjahr die Mehrwegbecher: 41 Unternehmen mit insgesamt 96 Filialen beteiligen sich bis dato an dem Mehrwegsystem. 6000 „Mannheim-Becher“ wurden bereits an Kunden verkauft.