Bensheim. In Berlin werden laut einer kürzlich veröffentlichten Statistik pro Minute 333 Einwegbecher verbraucht - aufs Jahr gerechnet landet man bei 175 Millionen. In Bensheim dürften es deutlich weniger sein, auch wenn es keine offiziellen Zahlen dazu gibt. Trotzdem klärt die Verwaltung zurzeit ab, ob Einzelhändler Interesse hätten, sich an einem Pfandsystem zu beteiligen. Initiiert hatte das - wie berichtet - die Stadtverordnetenversammlung auf Betreiben der SPD. Deren Antrag war von der Koalition aus CDU, GLB und BfB abgeändert und schließlich mehrheitlich beschlossen worden.

40 Geschäfte wurden daraufhin angeschrieben, zehn Rückmeldungen liegen nun im Rathaus vor. Das geht aus einem Zwischenbericht der Verwaltung an den Haupt- und Finanzausschuss hervor.

Mit der Kenntnisnahme der Rückmeldungen hat man in der Verwaltung allerdings nicht die Arbeit eingestellt. Stattdessen haben Mitarbeiter des Teams Klimaschutz, Umwelt und Energie Kontakt mit Kollegen in Mannheim aufgenommen. Dort startete Ende März die Aktion „ Bleib deinem Becher treu“. Mit einem „Mannheim-Becher“, einem Mehrweg-Trinkgefäß, will man in der Quadratestadt der Müllflut den Kampf ansagen. dr