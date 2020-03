Pfarrbüros bleiben erreichbar

Bensheim.Der katholische Pfarreienverbund Bensheim weist darauf hin, dass trotz der Aussetzung öffentlicher Gottesdienste die Pfarrbüros zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch und per Mail erreichbar sind.

Von persönlichen Besuchen in den Pfarrbüros, außer in dringenden Fällen, bitten die Verantwortlichen momentan abzusehen. Dennoch wollen die Seelsorger des Pfarreienverbundes gerade in diesen aufwühlenden Zeiten ansprechbar bleiben.

Persönliche Gespräche

Deshalb wird ab sofort von Montag bis Sonntag an allen Wochentagen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr jemand aus dem Team der Hauptamtlichen für persönliche Gespräche per Telefon erreichbar sein. Dazu dient die Rufnummer 06251/1751622. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.03.2020