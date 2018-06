Anzeige

Das Heim in Padilha blieb nicht die einzige diakonische Aktivität von Sebaldo Nörnberg. In Novo Hamburgo errichtete er eine Schule und einen Kindergarten für ca. 500 Kinder und Jugendliche. In einem verarmten Stadtteil wird schon lange ein Begegnungshaus betrieben mit einer Bäckerei, einer Nähschule und einer Kleiderkammer.

Renovierung finanziert

Ihre verschiedenen diakonischen Aktivitäten fasste die Gemeinde in dem Verein „Abefi“ zusammen. Nachfolger von Pfarrer Nörnberg wurde Pfarrer Carlos Bock. Insgesamt erreicht Abefi etwa 1000 Kinder und Jugendliche in ihren verschiedenen Einrichtungen. In Padilha leben zur Zeit rund 70 Kinder und Jugendliche.

Vor einigen Jahren wurde eine Zweigstelle in Taquara gegründet, in der vor allem Babys und Kleinkinder versorgt werden. Dort leben etwa 30 Kinder.

Die Michaelsgemeinde hat in den letzten Jahren in Padilha vor allem Renovierungsarbeiten finanziert. Der Besuch gibt Gelegenheit aus erster Hand zu erfahren, welche Aufgaben und Probleme die Arbeit bestimmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.06.2018