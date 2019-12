Pfarrerin Voll übernimmt in Schönberg

Schönberg/Wilmshausen.Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen hat wieder eine Pfarrerin. In einer außerordentlichen Sitzung des Kirchenvorstandes unter Leitung von Dekan Arno Kreh erfolgte der einstimmige Beschluss, dass Pfarrerin Uta Voll (Bild) mit dem Beginn des neuen Jahres Pfarrerin der Gemeinde wird.

Sie wird zu ihrer Aufgabe in der Kirchengemeinde Gronau/Zell nach einem Jahr Vakanzvertretung auch die Gemeinde übernehmen. Ihre feierliche Einsegnung durch Dekan Kreh soll im Gottesdienst am 19. Januar in der Marienkirche erfolgen.

Mit dem Ende des Jahres wird dagegen der Auftrag für Pfarrer Mario Hesse-Kiel (Bild) auslaufen, der in der Zeit der Vakanz als Assistent für die Kirchengemeinde die Gottesdienste und Kasualien übernommen hat. Er wird im Gottesdienst am Sonntag (22.) verabschiedet werden. Zu diesen beiden Gottesdiensten ist die Gemeinde eingeladen.

Die Gottesdienste der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen bis zum Jahresende im Überblick:

22. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst zum vierten Advent mit Taufe in der Marienkirche mit Pfarrer Mario Hesse-Keil

24. Dezember, 16.30 Uhr: Gottesdienst zu Heiligabend in der Marienkirche mit Pfarrer Mario Hesse-Keil unter Mitwirkung des Chores Lisbeth-Singers

25. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag in der Marienkirche mit Pfarrerin Uta Voll und Bettina Chappuzeau-Schmidtke (Geige) sowie Marie-Charlotte von Lehsten (Orgel)

31. Dezember, 18.30 Uhr: Silvester-Gottesdienst zum Jahresabschluss in der Marienkirche mit Pfarrerin Uta Voll. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019