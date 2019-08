Pfarrfest in Heilig Kreuz

Auerbach.Die katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Auerbach und die Kindertagesstätte Sankt Michael laden zum diesjährigen Pfarr- und Kita-Fest am kommenden Sonntag, 18. August, von 10 bis etwa 16.30 Uhr ein. Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst unter Mitwirkung des Kindergartens Sankt Michael mit der Verabschiedung von Kaplan Daniel Kretsch.

Beim Pfarrfest dürfen sich die großen und kleinen Besucher auf ein buntes Programm freuen. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst planen die Kindergartenkinder eine Tanzaufführung, musikalische Unterhaltung bietet dann ab 13 Uhr die Pfarrgruppen-Band.

Spiel- und Bastelangebote

Ab 12 Uhr gibt es die Möglichkeit Flitzbogen zu schnitzen und von 13 bis 13.30 Uhr organisiert der Elternbeirat eine Bastelaktion für Kinder. Das KJG-Team bietet den ganzen Tag auf dem Kindergartengelände ein buntes Spielprogramm an und lädt um 15 Uhr alle Besucher zu einer Mitmachaktion ein.

Beim Schätzspiel können alle ihr Glück versuchen und einen der vielen Preise gewinnen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt um 15.30 Uhr vor dem Pfarrzentrum. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt: mit kalten Getränken und Leckereien von Grillstand und Salatbüfett sowie Kulinarischem aus Fernost, mit Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen), Eiscafé und Zuckerwatte.

Im Rahmen des Pfarrfestes findet ab 14 Uhr die Jugendversammlung für alle 9 bis 27-Jährigen der Gemeinde statt. Dabei wird auch ein Jugendvertreter für den neuen Pfarrgemeinderat gewählt. Darüber hinaus können sich alle Interessierten über die Neuwahlen zum Pfarrgemeinderat im November 2019 informieren.

Wie in jedem Jahr geht die Hälfte des Reinerlöses an den Kindergarten zur Finanzierung besonderer Projekte. Mit einem Viertel des Erlöses unterstützt die Gemeinde die Arbeit von Schwester Justina Prieß in Südafrika. Der Rest verbleibt in der Gemeinde für Anschaffungen in der Pfarrei.

Durch den Verzehr von Speisen und Getränken, aber gerne auch durch direkte Spenden können die Besucher des Pfarrfestes diese Projekte unterstützen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.08.2019