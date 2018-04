Pfarrfest rückt ins Zentrum

Anzeige

Auerbach.Seit über 30 Jahren feiert die Evangelische Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach ihr jährliches Pfarrfest auf der Wiese neben dem Pfarrhaus im Lerchengrund. Die Organisatoren möchten nun das Fest ins Zentrum gemeindlichen Lebens rücken. Auch ist die Durchführung eines solchen wetterabhängigen Ereignisses im Freien sehr aufwändig und die ehrenamtlichen Helfer dafür zu finden, wird immer schwieriger.

Daher findet das diesjährige Pfarrfest am 21. und 22. April in und um das Gemeindezentrum in der Bachgasse statt. Es wird herzlich eingeladen gemeinsam zu essen, zu trinken und zu feiern. Es gibt ein reichhaltiges Programm für Jung und Alt. Beginn ist am Samstag (21.) um 16 Uhr. Die Kitas und der Mitarbeiterkreis Jugend warten an beiden Tagen mit vielen Aktivitäten auf. Es gibt ein Kinderprogramm, ein Generationenkino im Jugendraum und für das leibliche Wohl werden Getränke, Gegrilltes, Kochkäse mit Musik und leckere Waffeln angeboten.

Pfarrer Engelbrecht wird am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr Führungen durch die Ausstellung „Bebilderte Bibel“ im Raum der Stille durchführen. Um 18 Uhr findet der MaJu-Stammtisch statt und um 20 Uhr werden die Gospelchöre aus Auerbach und Eschollbrücken unter der Leitung von Wolfgang Vetter zur Unterhaltung beitragen.