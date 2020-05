Pfingstgottesdienste in Fehlheim

Fehlheim.Die Pfarrgemeinden Sankt Bartholomäus Fehlheim und Mariae Himmelfahrt Zwingenberg laden an den Pfingsttagen zu Gottesdiensten ein. In Fehlheim findet am Freitag (29.) um 18 Uhr eine Wortgottesfeier statt. Der Festgottesdienst am Samstag (30.) beginnt um 18 Uhr. Am Sonntag (31.) findet um 18 Uhr eine Maiandacht statt. Am Pfingstmontag (1.) beginnt der Festgottesdienst um 10.30 Uhr.

Alle Gottesdienste am Pfingstwochenende finden im Pfarrgarten neben der Kirche statt. Das hat den Vorteil, dass mehr Gläubige teilnehmen können als bei Gottesdiensten in der Kirche, und es darf gesungen werden, schreibt die Gemeinde. Am Pfingstsonntag (31.) wird in Zwingenberg der Festgottesdienst auf der Wiese neben dem Pfarrzentrum gefeiert. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Die Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nur telefonisch im Pfarrbüro Zwingenberg (Telefon 06251/71229) am heutigen Donnerstag (28.) von 10 bis 12 Uhr möglich. Die Verantwortlichen weisen auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen hin. red

Info: Weitere Informationen auf www.fehlheim-zwingenberg.de

