Pflegekräfte in Sterbebegleitung geschult

Bensheim.„I care for you“ bedeutet im Englischen „Ich umsorge dich, ich kümmere mich um dich, du bist mir wichtig!“ Bei der Hospiz-Akademie Bergstraße haben in der vergangenen Woche 13 Kranken- und Altenpflegekräfte mit Erfolg ihre Zusatzqualifikation „Palliative Care“ abgeschlossen.

Die Pflegekräfte werden in Zukunft in ihren jeweiligen Einrichtungen für eine bessere pflegerische und psychosoziale Begleitung sterbender Menschen Sorge tragen.

Angesichts der bestehenden ökonomischen Herausforderungen und der Personalknappheit im Gesundheitswesen ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe. In über 160 Stunden wurden die erfahrenen Pflegekräfte in Symptomkontrolle und Krankheitsbildern geschult, aber auch in Kommunikation und spiritueller, psychosozialer Begleitung am Lebensende.

In ihren Abschlusspräsentationen zeigte sich, wie vertieft sie sich in den vergangenen Monaten mit der Materie befasst haben. „Wir sind begeistert, wie viel sich bei den Teilnehmerinnen im Kursverlauf bewegt und entwickelt hat, wie sie auch ihr neues Wissen in ihre Einrichtungen tragen, um die Sterbebedingungen dort zu verbessern. Welch ein Segen für die schwerkranken Menschen, dass sich so viel zum Positiven hin entwickelt.“, kommentiert Swantje Goebel, eine der beiden Kursleiterinnen.

Im Juni beginnt die nächste Palliative-Care-Zusatzqualifikation der Akademie. Sie ist eine der Säulen der Bildungsarbeit im Hospizverein, der im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen feierte.

„Wir sind froh, die Erfahrungen und die Expertise, die wir in der langen Zeit unseres Bestehens angesammelt haben, an motivierte Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können. Aber natürlich haben wir auch spannende Angebote für interessierte Laien im Programm“, betont Doris Kellermann aus dem Akademie-Team.

Sie weist damit auf das aktuelle Bildungsprogramm hin, das kürzlich erschienen ist und Bildungsangebote für Fachkräfte und alle Interessierten bereithält.

Weitere Informationen, Fragen zu Kursen und Anmeldung zu Veranstaltungen: Geschäftsstelle des Hospizvereins Bergstraße, Sandstraße 11, 64625 Bensheim, Tel. 06251-98945-0; E-Mail: akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de red

Info: Das aktuelle Bildungsprogramm unter www.hospiz-verein-bergstrasse.de/akademie

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020