Photoshop-Kurs für Fortgeschrittene

Bensheim.Ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße vermittelt die Grundlagen des professionellen Programms Adobe Photoshop CS6 oder CC. Die Schwerpunkte liegen auf der Bildoptimierung durch verschiedene Korrekturmöglichkeiten und auf der effektiven Bildverwaltung mit dem Modul Bridge.

Die Teilnehmer arbeiten an ihren eigenen Laptops. Eine kostenlose Testversion des Programms kann heruntergeladen und installiert werden. Angesprochen sind ambitionierte Amateure oder Personen, die das Programm beruflich nutzen. Für die Teilnahme sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC nötig.

Der Kurs läuft am Samstag, 9. Februar, am Sonntag, 10. Februar, und am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 17 Uhr, im Bensheimer Volkhochschule-Gebäude, Wambolterhof 2.

Weitere Informationen und Anmeldung über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/1729618. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019