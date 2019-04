Physiotherapie am Hemsberg eröffnet

Bensheim.In der Arminstraße 68 eröffnete jetzt Stefan Becker die Physiotherapie am Hemsberg (ehemalige Praxis Rhein). Nach seiner Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten in Mannheim arbeitete Becker fünf Jahre in einer renommierten Bensheimer Physiotherapiepraxis, bevor er jetzt den Weg in die Selbstständigkeit wagte.

Seine 210 Quadratmeter große Praxis in der Arminstraße bietet Kundenparkplätze vor der Tür und ist für Rollstuhlfahrer ebenerdig zu erreichen. Stefan Becker bietet neben den klassischen Anwendungen wie Krankengymnastik, Schlingentherapie, Lymphdrainage, Bindegewebsmassage auch Krankengymnastik auf neuropsychologischer Grundlage nach Klein-Vogelbach „FBL“ sowie Osteopathie, craniosacrale Osteopathie und Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation. Auch Heißluftbehandlungen, Eisanwendungen und Extension bietet Stefan Becker in seinem Behandlungsportfolio. tn/Bild: Neu

