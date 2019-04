Physiotherapie Friedel jetzt in Schwanheim

Schwanheim.Marion Heeß, Inhaberin der Praxis für Physiotherapie Friedel, ist jetzt in neue Praxisräume in der Straße Bergblick 8 in Schwanheim umgezogen. Seit 17 Jahren ist die ausgebildete Physiotherapeutin erfolgreich selbstständig. Ihren acht Mitarbeitern stehen sieben Behandlungsräume für die klassische Physiotherapie und Massagen, Krankengymnastik, Lymphdrainagen und manuelle Therapien sowie neurologische Behandlungen bis hin zu alternativen osteophatischen Behandlungen zur Verfügung. Ein zusätzlicher Raum ist mit Geräten für Muskeltraining und allgemeine Fitness ausgestattet. Zugelassen ist die Praxis bei allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Ein eigener Parkplatz vor der Praxis, die auch rollstuhlgerecht erreichbar ist, steht zur Verfügung. Bei Bedarf können auch Hausbesuche vorgenommen werden. Termine sind telefonisch zu vereinbaren. df/

