Physiotherapiepraxis Roth ist umgezogen

Bensheim.Nach 17 Jahren in der Europa-Allee ist die Naturheilkunde- und Physiotherapiepraxis von Sascha Roth an den Berliner Ring 95 umgezogen. Das bewährte Team begrüßt die Kunden jetzt in den großzügigen neuen Räumen.

Auf der einen Seite setzt Sascha Roth bei seinen Behandlungen auf die Physiotherapie, die versucht, mittels verschiedener Techniken prophylaktisch, therapeutisch und rehabilitativ den Erhalt oder die Wiederherstellung aller Funktionen des Bewegungsapparates zu erzielen. Auf der anderen Seite setzt er auf die Kräfte der Natur, die genutzt werden, Erkrankungen von Körper und Geist vorzubeugen sowie bestehende Krankheiten zu heilen. Diese Kräfte sind in erster Linie natürlich vorkommende Mittel und Reize, die die körpereigenen Fähigkeiten zur Selbstheilung stimulieren oder Heilungsprozesse in Gang setzen sollen oder unterstützen können. Ob Akupunktur, Homöopathie, Neuraltherapie, Quaddeltherapie Ausleitungsverfahren, Resonanztherapie, manuelle Medizin oder Magnetfeldtherapie – alle Verfahren werden bei Sascha Roth praktiziert. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.04.2019