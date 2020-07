Picknick zum Abschied von den Viertklässlern

BENSHEIM.Das Schuljahr geht zu Ende, gefeiert werden – wie in den vergangenen Jahren – kann aber nicht. Die Corona-Zeit gibt ganz eigene Regeln vor. Das spürte auch die Schülerbetreuung an der Hemsbergschule in Bensheim. Dort sind in dieser Woche die Viertklässler verabschiedet worden. Schwimmbadbesuch, Kinobesuch, gemeinsame Übernachtung und vieles mehr, was sonst auf dem Plan steht, war nicht möglich. Die gute Laune ließen sich die Schüler und das zwölfköpfige Betreuerteam um Leiterin Gabrijela Schmitt deswegen aber nicht verderben. Das Programm wurde einfach den Regeln entsprechend angepasst. Gefeiert wurde auf dem Schulhof mit einem Picknick, bei dem die Kinder nach Klassen getrennt Platz auf Decken fanden, es gab anschließend Eis für alle und eine Abschiedsrede, Abschiedsgeschenke mit Erinnerungsalben sowie ein Seifenblasen-Spalier. Spaß, das war zu spüren und zu sehen, hatten die Schüler und Betreuer, auch wenn alles so ganz anders war, wie noch vor einigen Monaten gedacht. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020