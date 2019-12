Pinocchio im Parktheater

Bensheim.Lügen haben kurze Beine, lautet ein altes Sprichwort. Im Fall von Pinocchio ist es wohl eher eine lange Nase. Das italienische Märchen von der Marionette, die sich in einen lebendigen Jungen verwandelt und dessen Nase beim Lügen länger wird, stand am Montag auf dem Spielplan des Parktheaters.

Das Ensemble des Theater Liberi brachte die Geschichte als Kindermusical auf die Bühne und überzeugte die vielen kleinen und großen Zuschauer mit einer liebevollen Inszenierung. Die bestens aufgelegten spielfreudigen Schauspieler boten eine perfekte Mischung aus Musik, Tanz und Gesang. Die Bühnenbilder und farbenfrohen Kostüme versetzten die Zuschauer direkt in Geppettos Werkstatt, in das Puppentheater des Feuerfressers und sogar in das schaurige Seeungeheuer. In der Adaption des renommierten Liberi-Autors Helge Fedder lernte Pinocchio, dass Eigensinn dort seine Grenzen hat, wo geliebte Menschen in Gefahr gebracht werden. Die Musik für die Abenteuer steuerten die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker bei. Dem Publikum gefiel das Gastspiel. Die Schauspieler wurden am Ende mit großem Beifall belohnt. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.12.2019