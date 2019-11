Pinocchios fantastische Reise

Bensheim.Am Montag, 23. Dezember, um 16 Uhr werden Klein und Groß im Parktheater in Bensheim von der berühmtesten Holzpuppe der Welt mit auf ein großes Abenteuer genommen: Das Theater Liberi inszeniert die Geschichte von Carlo Collodi als modernes Musical für die ganze Familie. „Perfekt abgestimmte Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren“, heißt es in der Ankündigung.

Das bekannte italienische Märchen handelt von der Marionette mit der Lügennase, die Geppetto in seiner Werkstatt aus einem Holzscheit geschnitzt hat. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause. Der Bergsträßer Anzeiger ist Medienpartner. Inhaber der Morgencard sparen 20 Prozent beim Ticketkauf im Medienhaus Bergstraße in Bensheim am Ritterplatz. red

