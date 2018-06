Anzeige

Bensheim.Bei herrlichem Sommerwetter fand das Sommerfest des Hemsberg-Kindergartens in Bensheim statt. In einem Gottesdienst wurden die 28 Schulkinder feierlich verabschiedet. Die Abgänger zeigten das Theaterstück „Der lange Weg“.

Die Schulkind-Eltern sangen zwei Lieder als Überraschung und Dankeschön für die liebevolle Betreuung und Förderung der Kinder in den letzten Jahren, was das Erzieherinnenteam sehr freute. Eröffnet wurde das Nachmittagsprogramm zum Motto „Piraten und Seeräuber“ mit einer Darbietung des Teams. Es folgte das Kurzmusical „Seeräuber Wackelzahn“, das von mehreren Fünfjährigen vorgespielt und von allen Kindergartenkindern musikalisch begleitet wurde. Am Ende fanden die Piraten einen Schatz mit unzähligen Goldtalern. Nach der Aufführung konnten alle Piraten ihr Können unter Beweis stellen. Die Elternvertreter hatten mit viel Kreativität verschiedene Spielstationen aufgebaut. Bei Kaffee und Kuchen klang der herrliche Sommertag am Hemsberg aus. red/Bild: Kindergarten