Pistenrallye war ein Höhepunkt

Bensheim.Kürzlich verbrachte eine Gruppe von 40 Jugendlichen eine abwechslungsreiche Woche in der Skiwelt rund um Brixen im Thale. Untergebracht war die Gruppe, wie seit vielen Jahren, im Ottenhof, direkt an der Skipiste.

So konnte abends noch das ein oder andere Gruppenspiel gespielt werden, bevor es dann am nächsten Morgen wieder pünktlich auf die Piste ging. Von Seiten der SSG waren in diesem Jahr zehn Ski- und Snowboard-Übungsleiter mit auf der Fahrt dabei, so dass an den Vormittagen für alle Leistungsstufen in den Bereichen Ski und Snowboard ein Kurs angeboten werden konnte.

Besonders erfreulich zu beobachten war wie immer der schnelle Lernfortschritt der Anfängergruppen. Hierzu beigetragen haben sicherlich auch das durchgängig sonnige Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und die gut präparierten Pisten der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental. Ein besonderes Highlight war die erstmals durchgeführte Pistenrallye am vorletzten Skitag, bei der die Teilnehmer versteckte Rätsel im Gebiet der Skiwelt finden und diese unter Aufsicht ihres Betreuers lösen mussten.

Der Konkurrenzkampf war unübersehbar und die Teilnehmer hatten großen Spaß, die Rätsel in kurzer Zeit zu lösen. Die Nachmittage konnten die Jugendlichen jeweils zum freien Fahren in Kleingruppen nutzen. Nach dem Abendessen wurde der Tag mit verschiedenen Gruppenspielen abgerundet.

Beim Kickerturnier kam Stadionstimmung auf, und auch der Wettkampf um „Schlag den Betreuer“ wurde sehr ehrgeizig geführt. Abgerundet wurde die Woche dann mit dem Abschlussabend, an dem der Wirt der Gruppe den Après-Ski-Schirm zur Verfügung stellte. So konnten die eigenen Lieder gespielt werden, und nach überstandener Skitaufe der neuen Anfänger wurde noch ausgiebig getanzt und gefeiert.

Nach dieser erfolgreichen Fahrt freut man sich bei der SSG bereits wieder auf rege Teilnahme bei der Neuauflage der Fahrt in der „Hessenwoche“ der Winterferien im nächsten Jahr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020