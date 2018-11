Das Referat von Regionssekretär Horst Raupp während der DGB-Jahreshauptversammlung war ein Plädoyer für „gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit“. Er prangerte die massive Ausweitung des Niedriglohnsektors in Deutschland und das weit unter dem europäischen Durchschnitt liegende Rentenniveau an. Hessen bezeichnete er als den größten Tarifflüchtling in der Republik und erwartet von der künftigen Landesregierung die Rückkehr in die Tarifbindung.

„Wir wollen keinen Gebührenstaat, sondern einen steuerfinanzierten Staat“ forderte Raupp die Umkehrung der jahrelangen Umverteilung von unten nach oben. Die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung ab 2019 wertete der DGB-Sekretär als richtigen Schritt, doch müssten weitere Schritte zur Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin folgen.

Im Kampf gegen den Arbeitsplatzabbau und dem geplanten Abbau von 180 der 360 Arbeitsplätze in Bensheim erklärt sich der DGB mit den Kollegen von Suzuki solidarisch.

Aufmerksam machte Raupp auf den Besuch einer türkischen Gewerkschaftsdelegation beim DGB Südhessen, deren Rechte massiv eingeschränkt würden. Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auch auf etwa 400 Todesfälle beim Bau des türkischen Hauptstadtflughafens.

Im Hinblick auf die Europawahl im kommenden Jahr machte Raupp deutlich, dass in Europa eine deutliche Stärkung der sozialen Dimension wichtig sei. Auch die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Hilde Kille hatte in ihrem Grußwort auf die Europawahl im Hinblick auf den Rechtsruck in der Gesellschaft hingewiesen, was auch die Arbeit an der Basis so wichtig mache. js

