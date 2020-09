Pläne für Lauter und Spielplatz

Bensheim.Die geplanten Umgestaltungsmaßnahmen an der Lauter sind Thema einer Informationsveranstaltung am Donnerstag (10.) um 18 Uhr. Treffpunkt ist am Spielplatz am Wambolter Hof. Allen Interessierten soll der derzeitige Stand der Planungen für die Umgestaltung des Spielplatzes, die Aufwertung im Bereich der Lauter und für die Einrichtung einer atmosphärischen Beleuchtung im Bereich zwischen Rinnentor und Mittelbrücke vorgestellt und erläutert werden.

Außerdem sollen Anregungen und Vorschläge der Bürger für den weiteren Planungsprozess gesammelt werden. Gerade für den Bereich des Spielplatzes sind besonders die Eltern eingeladen, die diesen regelmäßig mit ihren Kindern besuchen. Die Pläne werden an zwei Stellen im Bereich des Spielplatzes ausgelegt und können vor der Veranstaltung ab 17.15 Uhr eingesehen werden.

Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Vorschriften ist bei der Veranstaltung und der Einsicht der Pläne auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zu achten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. Eine Anmeldung ist erforderlich: Per E-Mail an marina.hagel@bensheim.de oder telefonisch unter 06251/14274.

Dabei anzugeben sind der vollständige Name, Adresse sowie Telefonnummer. Aufgenommen werden müssen die personenbezogenen Daten, um im Erkrankungsfall eines Teilnehmers alle Anwesenden darüber informieren zu können. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.09.2020