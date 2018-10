Pläne gegen dicke Luft

Bensheim. Dicke Luft in Bensheim? In letzter Zeit eigentlich keine Seltenheit. Aber abgesehen von atmosphärischen Störungen zwischen Bürgerschaft, Rathausspitze und Kommunalpolitikern herrscht es an einer Stelle in der Stadt im Wortsinn dicke Luft - zumindest, wenn man nach den Jahreswerten einer Messstation in der Nibelungenstraße geht.

Zwischen 2015 und 2017 lag die Stickstoffdioxidkonzentration im Jahresmittel jeweils über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Zwar ist die Tendenz rückläufig (von 45,5 auf 40,8). Eine Garantie, dass man 2018 unter den Alarmstrich fällt, gibt es aber nicht. Stadtrat Adil Oyan (Grüne) geht im Gespräch mit dieser Zeitung sogar davon aus, dass aufgrund des heißen und trockenen Sommers die Belastung unter Umständen wieder zugenommen hat. Genaueres wird man jedoch erst im nächsten Jahr wissen, wenn die Daten ausgelesen und analysiert wurden. „Eine Zwischenstand können wir deshalb nicht nennen“, so der Umweltdezernent.

Abwarten und entspannt durchatmen will man im Rathaus allerdings nicht. Wohin das führen kann, sieht man zurzeit in diversen Großstädten, die sich mit Fahrverboten für Dieselfahrzeuge herumschlagen müssen. Was man für eine saubere Luft in Bensheim unternehmen kann, lässt sich seit ein paar Tagen im sogenannten „Masterplan Nachhaltige Mobilität“ nachlesen. Die von einem Fachbüro erstellte Bestandsaufnahme samt Handlungsempfehlung wurde vom Bund finanziert. 120 000 Euro standen Bensheim dafür zur Verfügung, in der Endabrechnung mussten letztlich nur um die 80 000 Euro gezahlt werden. dr

