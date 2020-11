Bensheim.Weihnachten findet trotz Corona statt – und was wäre Weihnachten ohne leckere Plätzchen? Das fragte sich auch der Vorstand des Vereins „Bensheim hilft“, als er von der Absage des Weihnachtsmarktes erfuhr.

Als kleinen Ersatz für den Weihnachtsmarkt verkauft der Verein seine leckeren hausgemachten Plätzchen und Marmeladen in diesem Jahr an den vier Adventswochenenden freitags und samstags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Hof der Familie Volk, Ritzhaubstr. 6 in Bensheim (gegenüber der Einfahrt zum Parkhaus Neckarstraße).

Spenden willkommen

Außerdem im Angebot: selbst angesetzter Kräuterlikör (Blutwurz) in Flaschen und Bio-Lorbeer-Blätter.

Selbstverständlich findet der Verkauf unter Einhaltung der Corona-Bedingungen statt.

Außerdem hat der Verein die Zusage der Tourist-Info in der Hauptstraße 53 in Bensheim, dass dort ebenfalls freitags (27. November, 4., 11. und 18. Dezember) zu den Öffnungszeiten (10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr) die Plätzchen und Marmeladen von „Bensheim hilft“ zum Kauf angeboten werden.

Die Hoffnung des Vereins liegt in erster Linie bei allen zufriedenen Stammkunden, die wissen, wie lecker die süßen Köstlichkeiten jedes Jahr schmecken. Ebenfalls freut sich der Verein „Bensheim hilft“ über jede Spende auf das Konto bei der Sparkasse Bensheim unter der IBAN:

DE55 5095 0068 0003 3333 33. red

Info: Infos zu Projekten, die „Bensheim hilft“ seit der Gründung unterstützt hat, auf der Homepage unter www.Bensheim-hilft.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020