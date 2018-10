Plane an Lastwagen aufgeschlitzt

Bensheim.Im Schutz der Dunkelheit haben sich Kriminelle in der Nacht zum Dienstag an zwei abgestellte Sattelauflieger und einem Anhänger auf dem Autohof in der Amperestraße zu schaffen gemacht. Um an die Ladung zu gelangen, schlitzten die Diebe die Planen auf und öffneten gewaltsam die vorhandenen Verplombungen.

Nach der ersten Übersicht fehlen zwei Paar Schuhe sowie eine Laderampe aus Aluminium im Wert von 1500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bensheim in Verbindung zu setzen, Telefon 06251/84680. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018