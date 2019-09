Planungen für den Weihnachtsmarkt

Auerbach.Die Vorbereitungen für den Auerbacher Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende laufen bereits.

Mit Eintritt der Dunkelheit und der Eröffnung am Samstag, 30. November, wird um 16 Uhr der Kronepark wieder festlich illuminiert und in einen Winterpark verwandelt.

Einen Faktor können die Organisatoren dabei nicht beeinflussen, das Wetter am 1. Advent. Das Grundgerüst für das Bühnenprogramm ist ebenfalls in Vorbereitung. Vorschläge für die weitere Gestaltung des abschließenden Höhepunktes des Auerbacher Veranstaltungskalenders werden noch entgegengenommen. IAV-Sprecher Ralph Stühling lädt alle Interessierte zur Besprechung am 24. September um 20 Uhr in der Feuerwehr Auerbach, Bachgasse 60, ein.

Die IAV hofft auf weitere zahlreiche Unterstützung. Anmeldung jederzeit möglich unter ralph.stuehling@yahoo.com. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.09.2019