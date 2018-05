Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag (17.) führt der monatliche Busausflug des Awo-Ortsvereins zuerst in die Daimlerstadt Schorndorf. Dort kann nicht nur das Geburtshaus von Daimler besichtigt werden, sondern auch das imposante Burgschloss oder andere historische Gebäude und Kirchen.

Weiter geht die Fahrt in die Höhenlandschaft der Berglen. Dort kann man bei einer Planwagenfahrt das Panorama der Umgebung genießen. Der Abschluss dieser Fahrt findet in Rauenberg statt, wo man in einer Besenwirtschaft mit den Mitfahrern die Höhepunkte dieser Fahrt besprechen kann.

Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei. Bei Interesse kann man sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 anmelden. Von ihr kann man auch den Veranstaltungskalender für das restliche Jahr erhalten, der bei Interesse zugeschickt wird. Teilnehmen können nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.