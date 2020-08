Plastik und Verpackungsmüll vermeiden

Bensheim.Wer am Samstagvormittag in der Fußgängerzone in Bensheim unterwegs war, konnte dem ersten öffentlichen Öko-Talk zuhören. Vor dem Lammertsbrunnen befragte Otto Merkel seinen Gesprächspartner Sebastian Bucher darüber, was er mit seiner Familie praktisch unternommen hat, Plastik und Verpackungen zu vermeiden.

Zunächst, so Sebastian Bucher, müsse man sich darüber klar werden, was man tatsächlich brauche. Dazu gehöre auch, sich möglichst viel Werbung vom Leib zu halten. Ein verpackungsärmerer Einkauf brauche mehr Zeit, man müsse besser planen: eigene Gefäße mit zum Unverpackt-Laden, Bäcker und Metzger mitnehmen. Auch bei der Abholung von Essen in Restaurants ließe sich mit einfachen Mitteln viel Verpackung sparen, indem man mitgebrachte Behälter aus Kunststoff, Metall oder Glas von der Gastronomie befüllen lasse. Auch Kleidung könne im Second-Hand-Shop erworben werden. Auch eine Gruppe, mit der man sich austauscht, bei Sebastian Bucher das Bürgerkomitee Bergstraße, könne helfen. Diese Organisation wurde gegründet, um etwas gegen das Freihandelsabkommen Ceta zu unternehmen. So stellte die Gruppe zur Bundestagswahl einen unabhängigen Bürgerkandidaten auf. Sebastian Bucher erklärte sich dazu bereit und bekam 1000 Stimmen. So ergänzt sich für ihn die Umstellung im Konsumverhalten, die auch ökonomische Auswirkungen hat, mit dem Engagement in einer Gruppe. red

Info: Das Gespräch kann nachgehört werden unter oekoboersebensem.home.blog/das-besondere-event/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.08.2020