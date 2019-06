Plastikrebellen im Einsatz

Bensheim.Das Kinderhaus Effax hat den „Sauberhaften Kindertag Hessen“ zum Anlass genommen, um das Projekt „Entdecke den Plastikrebellen in dir!“ durchzuführen: Einige der älteren Kinder wurden mit dem Thema Plastikvermeidung und dem Schutz der Umwelt vertraut gemacht.

Mit Spaß und Neugier gingen die Kinder ans Werk und verschafften sich in einem Supermarkt einen Überblick über die Vielzahl an Produkten, die in Plastikverpackungen in den Regalen lagern.

Ausgestattet mit Handschuhen, Müllbeuteln und Greifzangen vom Bauhof, sammelten die Mädchen und Jungen außerdem Müll in der Nähe des Auerbacher Bahnhofs. Die Menge an Zigarettenstummeln und Einwegbechern, die überall verstreut herumlagen, schockierte die Kinder.

Der Rest der ersten Projektwoche war ausgefüllt mit Erläuterungen und Filmen über die verschiedenen Arten von Plastik, den Plastik im Meer und vor allem, was das für die Tiere im Meer und damit letztendlich auch für den Mensch bedeutet. Die Kinder stellten sich die Frage, was sie selbst ändern können und welche Alternativen es zu Plastik gibt. Mit praktischer Arbeit ging es in der zweiten Woche weiter: Die Kinder bemalten Stofftaschen, die man zum Einkaufen verwenden kann. Außerdem stellten sie aus abgeschnittenen Plastikflaschen, die sie beim Müllsammeln gefunden hatten, Blumentöpfe her.

Dieses sogenannte „Upcycling“ machte den Kindern großen Spaß. Im Kinderhaus und beim großen Sommerfest am „Blauen Türmchen“ wurden die Sachen zum Verkauf angeboten: Die Kinder entschieden sich, die eingenommenen 200 Euro der Organisation Ozeankind zu spenden.

Die beiden Projektwochen haben gezeigt, wie wichtig es ist, bereits den Kindern mitzugeben, dass sie sensibel mit ihrer Umwelt umgehen sollen und dass sie selbst ihren Beitrag leisten können, denn sie sind die Erwachsenen von morgen, die auf dieser Erde leben wollen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019