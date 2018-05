Plastische Kunst aus der Pistole

Anzeige

Bensheim.„Luft und Farbe“ heißt die erste Solo-Ausstellung von Udo Jäger. In der Bensheimer Rathausgalerie präsentiert der gebürtige Lorscher, Jahrgang 1964, Airbrusharbeiten der letzten Jahre. Eine Technik, die der Reproretuscheur und Grafikdesigner erst ab 2013 erlernt hat.

Jägers Motive offenbaren eine fotorealistische Präzision und hohe Plastizität, kraftvolle Farben und oftmals auch ein ironisches Augenzwinkern, das auf den Betrachter überspringt. Etwa in seiner Arbeit „Das Ende der Welt“, das die Hand eines Aliens zeigt, das aus einem Kaugummiautomaten eine kleine Erde gezogen hat. Daneben ein Text-Graffiti: „Men in Black sind doof!“

Das Spiel mit Populärmedien und Filmzitaten zeigt sich auch in großen Collagen zu den Streifen „Back To The Future“ und „Harry Potter“, während das Lauresham-Motiv ein frühmittelalterliches Dorf zeigt, das von einem Porträt König Karls überthront wird. In ihren einführenden Worten charakterisierte Alexandra Reifarth Jägers Airbrush-Werk als Zusammenspiel von perspektivischem Geschick, Liebe zum Detail und einem Gefühl für farbliche Abstufungen. Früh hat er seine Liebe zur Musik und Kunst entdeckt. Er begann mit Ölfarben zu experimentieren und erstellte Porträts, besonders gern zeichnete er mit Kugelschreiber die Gäste in der Gaststätte seiner Großmutter. Ab 1976 nahm Jäger an ersten Ausstellungen teil.