Polenfreunde sagen Adventsfeier ab

Bensheim.Die Adventsfeier im Hotel Felix bildet beim Deutsch-Polnischen Freundschaftskreis Glatz/Klodzko traditionell den Ausklang des Jahresprogramms. Seitens des Vereinsvorstandes hatte man lange überlegt, ob wenigstens diese Zusammenkunft in diesem Jahr noch möglich werden könnte. Auch wurden die Mitglieder in einem Brief nach ihrer Bereitschaft zur Teilnahme gefragt.

Einige wären zwar gerne gekommen, aber letztlich war es nur ein Drittel der sonst anwesenden Mitglieder, die zugesagt hatten. Dazu kam dann noch die Pandemie-Entwicklung mit der vierwöchigen Schließung der Gastronomiebetriebe und die Unsicherheit bezüglich einer Öffnung der Lokale im Dezember. Das alles veranlasste den Vorstand jetzt, auch die am 9. Dezember geplante Adventsfeier abzusagen.

Die Sammlung der Hilfsgüter und Weihnachtspäckchen für Kinderheime in Klodzko ist unterdessen abgeschlossen und die Lieferung soll am 24. November erfolgen. js

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020