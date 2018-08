Politik muss Vertrauen zurückgewinnen

Nun soll sie ja vom Tisch sein, die Bauschuttrecycling-Anlage. Können wir jetzt aufatmen?

Ich frage mich ja immer noch, wie man nur ansatzweise auf die Idee kommen konnte, so nah an einer Schule mit 2500 Schülern, einem Wohngebiet und an staubempfindlichem Gewerbe eine solche Anlage zu planen. Müssen die Bürger da wirklich erst aktiv werden? Ist es nicht die erste Pflicht der von uns gewählten Bürgervertreter, alles zum Wohle der Bürger zu tun?

Viel Vertrauen ist da verlorengegangen. Seit 43 Jahren lebe ich hier in Bensheim, seit genau dieser Zeit wird uns versprochen, etwas gegen den Autobahnlärm zu unternehmen. Da wäre es doch eine gute Maßnahme, sich für eine Lärmschutzwand einzusetzen oder selbst eine solche zu errichten und damit Vertrauen zurückzugewinnen.

Im Übrigen: Die Riedwiese grün zu belassen, würde den Bürgern und unserer Umwelt am meisten dienen und damit christliche, grüne und BfB-Politik von der positiven Seite zeigen.

Ingrid Methner

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018