Politikunterricht mal ganz praktisch

Bensheim.Auch an der Liebfrauenschule waren alle Schülerinnen der achten und neunten Klasse sowie die Schülerinnen der Oberstufe, die im Vorfeld auch eine persönliche Wahlbenachrichtigung ausgestellt bekommen hatten, aufgerufen, an der Juniorwahl teilzunehmen, um die Schülerinnen so auf ansprechende Art und Weise auf ihre Beteiligung am politischen System vorzubereiten und ihr politisches Interesse zu intensivieren.

Mit großem Engagement wurde dieses Angebot des Fachbereichs Politik und Wirtschaft von und für die Schülerinnen und unter der Leitung von Barbara Noss und Jens Kissi durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, anlässlich der Landtagswahlen das Erleben und Erlernen von Demokratie zu ermöglichen.

Hohe Beteiligung

Bevor die Simulation stattfinden konnte, befassten sich die Jugendlichen ausführlich mit dem Thema Wahlen. Am Tag der Juniorwahl galt es dann, ein Wahllokal originalgetreu zu gestalten, um eine geheime Wahl zu gewährleisten, wobei sich die Wahlbeteiligung der Schülerinnen mit 81 Prozent im Vergleich zur realen Wahl nicht verstecken muss.

So meinte eine Schülerin nach ihrem Wahlgang, man fühle sich wie bei einer wirklichen Wahl und fügte hinzu, dass sie es sehr spannend fände, wählen zu können. Selbst die jüngeren Schülerinnen, die in diesem Jahr noch nicht mitwählen durften, zeigten reges Interesse.

Und so wohnten die Wahlhelferinnen der Oberstufe gespannt der feierlichen Öffnung des Urnensiegels durch Barbara Noss bei, denn gerade das Auszählen der Stimmen war für sie sehr aufregend, da viele sehr gespannt auf das Wahlergebnis waren, das aber erst nach Ende der Landtagswahl verkündet werden durfte, um 18-jährige Schülerinnen in ihrer Entscheidung nicht zu beeinflussen.

Das am Montagmorgen dann mit Spannung erwartete Ergebnis der Wählerinnen an der Liebfrauenschule spiegelte des Wahlergebnisses aller an der Juniorwahl zur Landtagswahl teilnehmenden Schulen in Teilen wider.

Grüne als Wahlsieger

Bei diesem Gesamtwahlergebnis stellten die Grünen den Wahlsieger mit 29,6 Prozent der Stimmen. Es folgten CDU und SPD mit 18,1 und 15,1 Prozent und auch die Linke, die FDP und die AfD hätten den Einzug in den Landtag geschafft.

Die Wählerinnen der Liebfrauenschule gaben den Grünen mit 41,1 Prozent einen noch deutlicheren Regierungsauftrag, wobei die CDU mit 22 Prozent die zweite Kraft bildete. Hier wären ferner die SPD, die FDP und die Tierschutzpartei in den Landtag eingezogen. red

