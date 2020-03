„Politisch motivierte Manöver“

Bensheim.Der „Schorschblick“ soll zentraler Punkt bei der Neugestaltung des Marktplatzes sein. Ergebnis des Bürgerdialogs war, die Sichtbarkeit der Fassade der Stadtkirche Sankt Georg beizubehalten. Genau dies wurde jetzt eins zu eins als Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs beschlossen, schreibt die CDU-Fraktion.

Angesichts der großen Zustimmung in der Bevölkerung zu diesem Ziel wolle man dafür sorgen, dass es beim anstehenden Wettbewerb und schließlich der Umsetzung beachtet wird. Im Gegensatz dazu stehe die Position, die die Bürger für Bensheim (BfB) vertreten.

„Im Bürgerdialog zum Marktplatz der Zukunft wurden von den Teilnehmern unterschiedliche Vorstellungen zur Gestaltung geäußert, gerade weil es ein offener Prozess war“, erklärt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. „Als größter gemeinsamer Nenner ergab sich der volle, unverbaute Schorschblick vom Standort an der Hauptstraße aus.“

Wenn die BfB nun eine der genannten Optionen, nämlich den Neubau eines zweigeschossigen Gebäudes vor der Kirche, herausgreife, bei dem nur die Fassade ab der Rosette sichtbar bliebe, nenne sie lediglich eine der eingebrachten Meinungen. Weder könne diese aber einen Konsens darstellen noch zeuge es von ausgeprägter Bereitschaft zur Bürgerbeteiligung, wie die Union anmerkt und ergänzt: Vielmehr handele es sich um die seit längerem von der BfB verfolgte Position, auf der sie nun beharre. Damit unterstützt sie das Ergebnis der Bürgerbeteiligung ebenso wenig wie den mehrheitlich gefassten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, der für einen Fortgang des Prozesses zur Neugestaltung des Marktplatzes sorgt.

Nicht nachvollziehbar ist die Kritik der Wählergemeinschaft an den Eckpunkten für den städtebaulichen Wettbewerb nach Auffassung der CDU, weil diese gar keine Festlegung zur Anzahl der Geschosse enthalten.

Aus der Entscheidung im vergangenen September, den Neubau des Hauses am Markt auszusetzen, ergibt sich, dass damit die Vereinbarungen mit den vorgesehenen Mietern nicht eingehalten werden können. Während sich zuvor niemand sonderlich für die Inhalte der Verträge interessiert habe, suche unter anderem die BfB jetzt nach Kritikpunkten, so die CDU.

Als politisch motiviertes Manöver erweise sich das wiederholte Stellen von Fragen, das offenbar eher öffentliche Aufmerksamkeit – durch einen offenen Brief – als Aufklärung in der Sache – durch Beratung in den Gremien – bewirken solle.

Denn die schriftlichen Fragen, die die FWG zur jüngsten Stadtverordnetensitzung an den Magistrat gestellt hatte, seien schon vollständig beantwortet worden.

Demnach habe die Firma, die als Vertragspartner der MEGB auf Seiten des Cafés steht, einzelne Schadenspositionen genannt. Weitergehende Aussagen habe sie zunächst nicht getroffen, da das Unternehmen am Standort am Marktplatz weiterhin interessiert sei und das weitere Verfahren abwarten woll, heißt es abschließend. red

