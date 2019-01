Polizei erhöht nach Überfall den Druck

Bensheim.Am 17. Juli 2018 gegen 7 Uhr wurde ein Bensheimer in seinem Haus in den Kappesgärten (Beginenstraße) von zwei nach wie vor unbekannten Personen überwältigt und zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld gezwungen (wir haben berichtet). Das Duo bedrohte den Mann mit einer Schusswaffe.

Die Polizei fertigte ein Phantombild eines Verdächtigen an, der vor der Tat mit mehreren Personen, die eventuell Berufskleidung trugen, im Bereich Europaallee, Beginenstraße und Berliner Ring beobachtet wurde, und mit der Tat in Verbindung stehen dürfte.

Zeugen gesucht

Mit einem Fahndungsplakat wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei nun erneut an die Öffentlichkeit und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/7060. pol

