Polizei schnappt zwei Verdächtige

Bensheim.Nach drei Einbrüchen in Firmen mit einem Gesamtschaden von über 750 000 Euro konnten Staatsanwaltschaft und Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Die beiden Männer im Alter von 41 und 43 Jahren wurden am Donnerstag in einer Wohnung in Mühlheim lokalisiert und von Beamten der Polizeidirektion Heppenheim festgenommen. Bei der Durchsuchung der Räume, wo sich die aus dem Ausland stammenden Männer aufgehalten haben, konnten die Ermittler Beweismittel sicherstellen, die den Tatverdacht erhärteten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sie im März 2018 in eine Lagerhalle einer Firma in Eppertshausen eingebrochen sein. Danach erfolgten zwei weitere Einbrüche in eine Computerfirma in Bensheim. Zu ihrer Beute zählten unter anderem hochwertige Kosmetika, Notebooks und Tablet-Computer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden Verdächtigen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019