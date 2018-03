Anzeige

Schönberg.Die Polizei in Bensheim ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht den Fahrer eines blauen Ford Focus sowie Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können.

Der gesuchte Autofahrer soll am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Nibelungenstraße in Schönberg in Richtung Bensheim gefahren sein. In Höhe des Dorfgemeinschaftshauses habe er einen Toyota waghalsig überholt. Der Toyota-Fahrer konnte einen Unfall nur durch ein sofortiges Brems- und Ausweichmanövers verhindern. Möglicherweise habe der waghalsige Ford-Focus-Fahrer auch die Insassen eines entgegenkommenden schwarzen Autos gefährdet, so die Polizei. Alle Hinweise zu dem Fall nehmen die Beamten der Polizeistation Bensheim entgegen, Telefon: 06251/ 84680. pol