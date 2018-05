Anzeige

Bensheim.Der Polizei in Bensheim wurde am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall im Bereich Berliner Ring/Rheinstraße gemeldet, bei dem sich ein 64 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt hat. Der Radfahrer aus Bensheim gab bei den Beamten an, dass er um kurz nach 9 Uhr in Höhe der Einmündung Rheinstraße von einem weißen Mercedes Vito geschnitten worden sei, so dass er infolgedessen vom Rad stürzte.

Der Fahrer des Kastenwagens fuhr weiter, während sich Passanten um den verletzten Mann kümmerten. Diese, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls, werden für die Aufklärung des Unfallgeschehens gebeten, sich mit der Polizei in Bensheim in Verbindung zu setzen: Telefon 06251/84680. pol