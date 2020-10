Polizei sucht Zeugen nach Zwischenfall

Bensheim.Für die Ermittlungen nach einem versuchten Straßenraub sucht die Polizei dringend Zeugen sowie gezielt einen Autofahrer aus Zell, der Zeuge der Tat gewesen sein soll.

Nach ersten Aussagen des 29-jährigen Geschädigten aus Heppenheim hatte er am Sonntag gegen 20.20 Uhr den Autofahrer angesprochen, weil er schon geahnt habe, dass er angegriffen werden könnte. Der Autofahrer soll Zeuge der bevorstehenden Tat gewesen sein. Der noch unbekannte Mann soll daraufhin sein Auto angehalten und gewartet haben.

In der Gronauer Straße sei der 29-Jährige schließlich von einem 22 Jahre alten Bekannten geschubst worden. Dabei hätte dieser versucht, ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen. Während des Gerangels sei der Angegriffene über sein Fahrrad gefallen, das er geschoben hatte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls will er in Begleitung eines Mädchens mit Hund gewesen sein, schreibt die Polizei.

Für die Klärung des Sachverhalts hoffen die Ermittler des Kommissariats 35, dass sich der gesuchte Autofahrer sowie weitere Zeugen melden werden. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen. pol

