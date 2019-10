Polizei warnt vor Betrugsmails

Bensheim.Der Polizei in Bensheim sind innerhalb von wenigen Tagen zwei Fälle angezeigt worden, indem über betrügerische Mails versucht wurde, an sensible Kunden- und Bankdaten zu gelangen.

Mit der Masche hatten Kriminelle unberechtigt über den Onlinebanking-Zugang mehrere Kontoabbuchungen einer Bensheimerin vollziehen können.

Konkret handelte es sich um Mails, die den äußeren Anschein haben, dass hinter dem Absender ein Geldinstitut steht. Die Betrüger fordern die Empfänger auf, ihre Daten zu überprüfen und zu vervollständigen. Wird auf die Aufforderung eingegangen, greifen die Kriminellen Daten ab, um unkontrolliert auf Konten Zugriff zu haben.

Die Polizei warnt: „Ignorieren sie die Aufforderungen. Setzen sie sich mit ihrem Geldinstitut in Verbindung, um zu klären, welche Mails seriös sind. Wurde das Aufforderungsverfahren unabsichtlich aktiviert, ziehen sie konsequent den Stecker und verständigen sie einen Fachmann. Informieren sie ihre Bank, damit unrechtmäßige Abbuchungen verhindert werden und erstatten sie Anzeige bei der Polizei.“ pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.10.2019