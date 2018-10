Polizeieinsatz in Fehlheim

Fehlheim.Ein Polizeieinsatz sorgte am Mittwochnachmittag in Fehlheim für Aufregung. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte. Am Ortsausgang Richtung Rodau auf Höhe der dortigen Schrebergärten „schrie ein Mädchen wie am Spieß“, schilderte Polizeisprecherin Christiane Kobus die Ausgangslage.

Passanten vermuteten, dass ein junger Mann die 15-Jährige aus Bensheim angegriffen haben könnte und hielten den 22-Jährigen fest. Die Beamten und ein Rettungswagen waren schnell vor Ort. „Es war letztlich ein Missverständnis“, erklärte Kobus auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Mann und das Mädchen waren gemeinsam auf dem Radweg nach Rodau unterwegs, als die 15-Jährige einen Anfall hatte. Der Bensheimer versuchte sie zu beruhigen, was von Außenstehenden aber als Angriff interpretiert wurde – zumal sie auf dem Boden lag. „Die Jugendliche betonte selbst, dass er sie nicht geschlagen habe, sondern nur helfen wollte“, so Kobus. Das Mädchen hat nach Polizeiangaben mit psychischen Problemen zu kämpfen. Sie wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Von Polizeiseite wird es keine weiteren Ermittlungen geben.

Kobus lobte das Eingreifen der Zeugen. „Das war gut, denn es hätte ja tatsächlich etwas anderes sein können. Sie haben alles richtig gemacht und korrekt gehandelt.“ dr

