Polizeikontrollen in der Innenstadt

Bensheim.Am Donnerstag führten Beamte der Polizeidirektion Bergstraße mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei zwischen 16 und 23 Uhr Schwerpunktkontrollen in Bensheim durch. Damit sollen öffentliche Plätze sicherer und für Straftäter unattraktiver werden.

Weil ein 23-Jähriger, der keine aktuelle Anschrift in Deutschland hat, eine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro nicht zahlen konnte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Heilbronn zur Festnahme gesucht. Der Mann wurde mit sechs weiteren Personen im Bereich Beauner Platz kontrolliert. Während der gesuchte Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt gefahren wurde, erhielten die übrigen einen Platzverweis. Zudem stellten die Beamten ein hochwertiges Smartphone sicher, dessen Herkunft noch geklärt werden muss.

Anzeige wegen Drogenbesitz

Auf dem Pendlerparkplatz in der Dammstraße hatte ein 17-Jähriger aus Lampertheim neben 600 Euro Bargeld auch mehrere Gramm Cannabis sowie Haschisch in den Taschen. Zur Anzeigenaufnahme musste er die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten.

Wegen des Verdachts ein gestohlenes Mountainbike zu besitzen, wird gegen einen 27-Jährigen ermittelt. Er konnte bei der Kontrolle auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwanheimer Straße keine Angaben zur Herkunft des Rades geben. Weil sein 36 Jahre alter Bekannter eine kleine Menge Amphetamin dabeihatte, hat er wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Anzeige bekommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019